خلافات حول إدلب في أستانا 5

قالت مصادر من داخل مفاوضات أستانا، إن التوافق تم على ترسيم خرائط المنطقتين الوسطيين وخلافات حول إدلب فيما سحبت المنطقة الجنوبية من التداول.

وأضافت المصادر ذاته أن محادثات أستانا اليوم لن تخرج بوثيقة سيتم التوقيع عليها لأن تركيا تريد توقيع سلة كاملة من الاتفاقيات.

كما تم التوافق على وثيقة إزالة الألغام في المناطق الأثرية في سوريا، فيما أكدت المصادر عن وجود خلافات بين وفد الحكومة وإيران من جهة، وتركيا من جهة أخرى، حول موضوع المختطفين والمعتقلين.

من جانبه قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الوسط، ستيوارت جونز، إنه لم يتم التطرق إلى دور الولايات المتحدة في مناطق خفض التوتر، خلال مفاوضات “أستانا-5″، مشيرا إلى أن واشنطن تلعب دور المراقب في أستانا.

وقد أعلنت وزارة الخارجية الكازخستانية، في قوت سابق اليوم الأربعاء 4 يوليو، بدء المحادثات الثنائية بين المشاركين في “أستانا-5 “، مؤكدة مشاركة جميع الوفود بما فيها وفد المعارضة المسلحة.

وكشف رئيس الوفد الروسي إلى مباحثات أستانا، ألكسندر لافرينتييف، في وقت سابق، عن قرب الانتهاء من تعيين حدود عدد من مناطق تخفيف التوتر في سوريا رغم بعض الصعوبات.

ولم يستبعد لافرينتييف نشر موسكو شرطة عسكرية روسية في المناطق الفاصلة في حال التوصل إلى اتفاق.

وقد انطلقت أعمال الجولة الخامسة من المفاوضات السورية في العاصمة الكازاخستانية أستانا، أمس الثلاثاء، بعد وصول جميع الوفود المشاركة في الاجتماعات.

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