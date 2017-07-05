المعارضة السورية: لن نوقع أي اتفاق تضمنه إيران

قال أحمد بري رئيس وفد المعارضة السورية المسلحة، المشاركة في مفاوضات “أستانا-5″، إن المعارضة لن توقع على اتفاق “إذا كان الضامن الإيراني موجودا”، أو على “اتفاق لا يخدم مصلحة (الثورة)”.

وأضاف بري “نحن أتينا إلى أستانا من أجل أهداف أساسية، أولا تثبيت وقف إطلاق النار والعمل على استمراريته، وليس فقط تثبيته بشكل مؤقت، وثانيا هو بحث ملف المعتقلين والعمل على إطلاق سراحهم”.

وقال بري إنه منذ 2011 وحتى الآن، هناك أكثر من 70 ألف معتقل من رجال وشباب، و13 ألف امرأة.

وقد أكدت وزارة الخارجية الكازاخستانية، في وقت سابق اليوم أن المفاوضات قد انطلقت بحضور كافة الوفود المشاركة، وأن محادثات ثنائية بين الوفود قد انطلقت.

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