إيران تعلن عن خط بحري يربط بوشهر بقطر

أعلنت إيران اقتراب موعد تدشين خط ملاحي بحري، بين محافظة بوشهر جنوبي إيران وقطر.

وقال مساعد رئيس منظمة تنمية الصناعة والمناجم والتجارة، أبو القاسم محمد زادة، في تصريح، خلال لقائه عددا من رجال الأعمال، اليوم الأربعاء 5 يوليو/تموز، إن هذا الخط يهدف لتنمية الصادرات غير النفطية.

وأضاف محمد زاده أن عملية تصدير السلع تجرى حاليا من موانئ “ديّر” و”بوالخير” و”كناوه” إلى قطر، وأن الخط الملاحي الذي سيتم تدشينه قريبا سيساعد على زيادة صادرات محافظة بوشهر إلى هناك.

وأضاف أنه من المتوقع أن تبلغ صادرات بوشهر من السلع غير النفطية ومكثفات الغاز، في العام الإيراني الجاري (بدأ في 21 مارس/آذار 2017)، 10.6 مليار دولار، وأن يتجاوز حجم تصدير المنتجات المنجمية 117 مليون دولار.

ونظرا إلى الطاقات الضخمة التي تتمتع بها بوشهر، في مجال إنتاج وتحويل المحاصيل الزراعية والأحياء المائية، فمن المتوقع أن يصل حجم صادرات هذه المنتجات إلى 234 مليون دولار، على حد تعبير محمد زاده.

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