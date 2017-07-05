ماذا طلبت قوى الأمن من سائقي الدراجات الكهربائية ؟

ذكّرت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ببلاغها السابق المتعلق باستخدام عدداً كبيراً من المواطنين في تنقلاتهم دراجات آلية تعمل بواسطة محرك كهربائي، من دون تسجيلها لدى مصلحة تسجيل السيارات والآليات، ومن دون حيازتهم على رخص سوق من الفئة التي تخولهم قيادتها، وذلك خلافاً لقانون السير الجديد، الذي يُحظّر قيادة الدراجات المنوّه عنها آنفاً ما لم تكن مسجّلة وبحوزة سائقها رخصة سوق قانونية، بإستثناء الدراجات ذات المحركات الكهربائية التي لا تزيد قوّة محركها عن كيلو واط واحد، بحيث تُعفى من التسجيل ويُعفى سائقها من حيازة رخصة السوق، شرط عدم استخدامها على الطرقات العامة.

وطلبت المديرية العامة من المواطنين الكرام، تسوية أوضاع آلياتهم المخالفة لدى مصلحة تسجيل السيارات والآليات، قبل أن يُصار إلى تنظيم محاضر مخالفات بحقهم واتخاذ الإجراءات القانونية التي ينصّ عليها القانون، وذلك اعتباراً من تاريخ 16/8/2017.

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