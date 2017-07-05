الرياشي: مجلس الوزراء أكد تقديره ودعمه للجيش وما قام به من عملية إستباقية لملاحقة الإرهابيين

5 يوليو, 2017 - 3:31 مساءً
5 يوليو, 2017
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