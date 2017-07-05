البيان المشترك: الدول الضامنة تعبر عن رضاها عن تحديد مناطق تخفيف التوتر وقررت عقد لقاء لمجموعة العمل المشتركة في الأول من آب بطهران

5 يوليو, 2017 - 4:22 مساءً
5 يوليو, 2017
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