د . بشار الجعفري : الموقف التركي كان سلبيا منذ بداية أستانا حيث مارس الوفد التركي سياسة الابتزاز

5 يوليو, 2017 - 4:27 مساءً
5 يوليو, 2017
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