هذه أبرز التطورات على الساحة السورية 5-7-2017

ـ شكلت عدة فصائل في “الجيش الحر” غرفة عمليات “الصف الواحد” وأطلقت معركة باسمها ضد المجموعات المرتبطة بتنظيم داعش في حوض اليرموك في ريف درعا الغربي. وفي السياق ذاته، دارت اشتباكات بين “الجيش الحر” والفصائل المتحالفة معه من جهة والمجموعات المرتبطة بتنظيم داعش من جهة أخرى عند أطراف بلدات “جلين، حيط وعدوان” وتل عشترة في ريف درعا الغربي، وسط قصف متبادل بين الطرفين. كما تمكن “الجيش الحر” من تدمير دبابة للمجموعات المرتبطة بتنظيم داعش في محيط بلدة عدوان في ريف درعا الغربي جراء استهدافها بصاروخ موجه.

ـ ناشد “المجلس المحلي” لبلدة حيط التابع للمجموعات المسلحة في ريف درعا الغربي منظمات إنسانية (لم يسمها) بخصوص تقديم المساعدة وإدخال حليب الأطفال إلى البلدة التي تحاصرها المجموعات المرتبطة بتنظيم داعش في ظل “شح” المواد الغذائية الرئيسية مثل الخبز الذي يدخل بكميات قليلة عبر التهريب.

دير الزور وريفها:

ـ أصيب 4 أشخاص بجروح جراء اعتداء تنظيم داعش بالقذائف على الأحياء المحاصرة في دير الزور إضافة إلى وقوع أضرار مادية في الممتلكات العامة والخاصة.

ـ قُتل مسلّحان من تنظيم داعش من الجنسية الروسية واُصيب آخر إثر إطلاق النار عليهم من قبل مسلّحين مجهولين في مدينة العشارة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي. ومن جهة أخرى وقعت عدة اصابات بعد اشتباكات دارت بين عائلتين منتميتين لتنظيم داعش إثر مشادة كلامية جرت بينهما في مدينة العشارة.

الحسكة وريفها:

ـ قُتل 8 مدنيين بينهم أطفال إثر قصف لطائرات “التحالف الدولي” على قرية “حرير حاتم” شمال بلدة “مركدة” بريف الحسكة الجنوبي.

الرقة ورفها:

ـ قُتل 3 اشخاص إثر قصف طائرات “التحالف الدولي” على قرية “البوحمد” في ريف الرقة الشرقي.

ـ سيطرت “قوات سوريا الديمقراطية” على طريق “سيف الدولة” المؤدي إلى الجامع العتيق وسط مدينة الرقة بعد اشتباكات مع تنظيم داعش أسفرت عن مقتل وجرح عدد من مسلحي الطرفين، كما أكد “المرصد السوري المعارض” إن “قوات سوريا الديمقراطية” تقدمت مسافة 200 متر في الرقة القديمة بمدينة الرقة بعد اشتباكات مع تنظيم داعش.

حلب وريفها:

ـ أعلن “المجلس العسكري” لمدينة منبج وريفها المنضوي ضمن “قوات سوريا الديمقراطية” عبر صفحته الرسمية على موقع “فيسبوك” عن انشقاق 9 مسلّحين من فصائل “الجيش الحر” المنضوية ضمن “درع الفرات” وتسليم أنفسهم لمسلّحي “المجلس العسكري” في مدينة منبج في ريف حلب الشمالي الشرقي.

حمص وريفها:

ـ واصل الجيش السوري مطاردة فلول تنظيم داعش في البادية وأحكم تطويق حقل الهيل من الغرب والجنوب والجنوب الشرقي على مسافة حوالي واحد كيلومتر.