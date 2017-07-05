لافرنتييف : تأجيل توقيع الوثيقة بشأن مناطق تخفيف التوتر هي ظاهرة مؤقتة ونأمل قريبا بالتوصل إلى قرار

5 يوليو, 2017 - 5:16 مساءً
5 يوليو, 2017
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