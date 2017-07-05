العثور على جسمين غريبين في صور.. والقوى الأمنية تستنفر!

5 يوليو, 2017 - 8:05 مساءً المصدر: وكالات
العثور على جسمين غريبين في صور.. والقوى الأمنية تستنفر!
أفادت “الوكالة الوطنية للاعلام”، أنه تم العثور على جسمين غريبين عند شاطىء مدينة صور – المدخل الشمالي لجهة جل البحر.
وحضرت مخابرات الجيش والقوى الأمنية وطوقت المكان، في انتظار حضور الخبير العسكري للتحقق منهما.
المصدر: وكالات
5 يوليو, 2017

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