بيان آستانا: نتائج إيجابية بالجولة الخامسة

انتهت الجولة الـ5 من مفاوضات أستانا حول تسوية الأزمة السورية، اليوم الأربعاء، بما وصفته الدول الضامنة للهدنة في سوريا بـ”نتائج إيجابية”.

وافادت مصادر صحفية ان وزير الخارجية الكازاخستاني، خيرت عبد الرحمنوف، قال خلال قراءته البيان الختامي للمفاوضات في جلسة عامة: “ينتهي الاجتماع الدولي المنعقد على مستوى عال في إطار عملية أستانا، بنتائج إيجابية واضحة تهدف إلى تثبيت نظام وقف إطلاق النار في سوريا”.

كما أعربت الدول الضامنة لعملية أستانا عن “رضاها على التقدم الحاصل في رسم حدود مناطق خفض التصعيد”، الذي تم تحقيقه في العاصمة الكازاخستانية، معلنة أنها “كلفت مجموعة العمل المشتركة باستكمال عملها على جميع الأصعدة العملية والتقنية لجميع المناطق”.

وأضاف البيان المشترك أن المفاوضات شملت “بحث كثير من المسائل”، مشيرا إلى أنه “تم تحقيق اتفاقات ملموسة بين الأطراف ووضع خطط حول عقد مفاوضات لاحقة”.

وأوضح عبد الرحمنوف أن الجولة القادمة من مفاوضات أستانا ستعقد في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس/آب القادم، منوها أن الجلسة القادمة من مجموعة العمل المشتركة للأطراف الضامنة لعملية أستانا ستجري في إيران يومي 1 و2 من الشهر ذاته.

ودعت كل من روسيا وتركيا وإيران في البيان “جميع الأطراف، المتورطة في الأزمة السورية إلى الامتناع عن أي نوع من الاستفزازات والتصريحات الحادة والتهديدات التي قد تقوض النتائج المحققة في أستانا، الرامية لدعم عملية جنيف”.

وأضاف البيان: “علينا دعم السلام في سوريا والحفاظ على ما حققناه حتى هذا اليوم وتعزيزه”.

بدوره، أكد رئيس الوفد الروسي إلى الاجتماع، ألكسندر لافرينتييف، في مؤتمر صحفي عقب الجلسة العامة، أنه لم يتم التوقيع على أي وثائق في المفاوضات، لكنه أعلن عن تبني الأطراف المشاركة فيها اتفاقا حول مجموعة العمل المشتركة للدول الضامنة.

ولفت لافرينتييف إلى أن مناطق خفض التصعيد موجودة عمليا في سوريا، على الرغم من أنه لم تتمكن أطراف مفاوضات أستانا حتى الآن من تنسيق حدودها ومبادئ عملها.

كما أوضح لافرينتييف أن العمل لا يزال جاريا على صياغة 7 وثائق حول إقامة مناطق خفض التصعيد في سوريا، من بينها واحدة تخص إنشاء مركز تنسيق لمراقبة الوضع فيها، وأخرى حول نشر قوات عسكرية في أراضي هذه المناطق.

وأضاف رئيس الوفد الروسي أن مجموعة العمل المشتركة لديها صلاحيات كافية لصياغة هذه الوثائق.

لافرينتييف: من المخطط نشر وحدات من الشرطة العسكرية الروسية في حدود مناطق خفض التصعيد.

وأكد لافرينتييف أنه من المخطط نشر وحدات من الشرطة العسكرية الروسية لمراقبة حدود مناطق خفض التصعيد، مبينا أن هذه القوات ستكون مزودة بأسلحة خفيفة للدفاع عن النفس.

كما أضاف لافرينتتيف أن هناك عددا متزايدا من فصائل المعارضة السورية المسلحة التي أعربت عن استعدادها للمساهمة في إنجاز العمل على إنشاء هذه المناطق.

من جانبه، اعتبر رئيس وفد الحكومة السورية في أستانا، بشار الجعفري، أن الجولة الـ5 من مفاوضات أستانا لم تتكلل بالنجاح بسبب “النهج السلبي” الذي التزمت به تركيا، بغض النظر عن التوقعات الإيجابية لكافة الأطراف.

وأوضح الجعفري أن الوفد التركي في الاجتماع عارض تبني أي وثيقة خاصة بتطبيق اتفاق إقامة مناطق خفض التصعيد في سوريا.