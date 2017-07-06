هل التواصل السياسي مع دمشق أمر حتمي ؟!

كشفت مصادر محسوبة على حزب الله والتيار الوطني الحر وحركة أمل وحلفائهم في حديث إلى “الأخبار”، أن “التواصل السياسي مع دمشق لحل ملف النازحين أمر حتمي، خصوصاً أن التواصل قائم بين البلدين على المستويين الأمني والعسكري”، مشيرة إلى أن “المطالبة بحصر مهمة التنسيق في هذه العملية بالأمم المتحدة كما دعت كتلة المستقبل النيابية يعني تعقيد الأمور لا حلها، لأن هذه المنظمة الدولية معنية أساساً بالضغط على دمشق بورقة النازحين، عبر تشجيعهم على البقاء في المناطق التي لجأوا اليها، استباقاً لأي حل سياسي لاحق يتضمن إجراء انتخابات رئاسية. إذ تدرك الأمم المتحدة والدول الفاعلة فيها أن إبقاء خمسة ملايين نازح خارجسوريا«ثروة» لا ينبغي التفريط بها في أي انتخابات رئاسية سورية مقبلة”.



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