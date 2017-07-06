الصور الأولى للقاعدة الجوية الأمريكية شمال سوريا

والتقطت ثلاث من أربع صور عبر قمر اصطناعي، وتظهر وتائر عمليات البناء منذ شهر أبريل/نيسان المنصرم، بينما تظهر الرابعة طائرة نقل أمريكية فور هبوطها على مدرج جاهز في تلك القاعدة.

وذكر الصحفي أن القاعدة توجد في شمال شرق محافظة حلب، على ضفة نهر الفرات الشرقية، في مقابل مدينة منبج، مضيفا أن هدف بنائها هو تقديم الدعم إلى الفصائل الكردية المسلحة وحماية مواقعها من إرهابيي “داعش” والقوات الموالية للحكومة السورية على حد سواء.