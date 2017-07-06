مسلم: سنسلم عفرين للجيش السوري

هدد ” صالح مسلم” الرئيس المشارك لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي ، بأنهم سيسلمون مدينة عفرين شمال حلب للجيش السوري، كما حصل في منبج.

وكانت وحدات الحماية الكردية ( الجناح العسكري لحزب الاتحاد الديمقراطي)، طلبت دخول الجيش السوري إلى مدينة منبج التي سيطرت عليها قبل أكثر من عام بعد معارك مع تنظيم الدولة.

وقال” مسلم” في تصريح لفضائية روناهي الكردية:” طلبنا من أمريكا و روسيا التدخل لإيقاف العدوان التركي على عفرين و إذا لم يساعدونا في إيقاف هذا العدوان فسوف نقوم بتسليم منطقة عفرين للجيش السوري كما فعلنا مع منبج، و قطع الطريق أمام تركيا و لأنها أرض سورية و لن نسمح لتركيا باحتلال شبرٍ من تراب سوريا”.

وكان رئيس المجلس الوطني الكردي” إبراهيم برو” أكد وجود مفاوضات سريّة بين الجيش السوري وحزب الاتحاد الديمقراطي من أجل تسليم عفرين تفادياً للحملة التركية المتوقعة عليها.

وشهدت الأيام الماضية تواتر للأنباء عن استعداد آلاف من القوات التركية الخاصة بالتعاون مع فصائل الجيش الحر لعملية ” سيف الفرات”، ومن المتوقع أن تركز على استعادة مدينة تل رفعت ومحيطها، مع احتمال الوصول إلى عفرين.

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