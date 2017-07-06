هذا ما ستؤمنه نقابة المحررين..

أكد وزير الإعلام ملحم الرياشي أن “مشروع تطوير نقابة محرري الصحافة اللبنانية أصبح واقعا بعد إقرار مشروع قانون لتعديل قانون المطبوعات في ما يتعلق بإنشاء نقابة المحررين بالإجماع في مجلس الوزراء أمس”.

وشدد على أن نقابة المحررين “صارت نقابة الإعلاميين جميعا لكن مع الإبقاء على الاسم نفسه للحفاظ على عراقة هذا الموقع”.

وكشف أن “النقابة الجديدة ستؤمن حصانة للإعلاميين وتحدد الحد الأدنى للتعاقد مع وسائل الإعلام بعيدا عن مبدأ الأرخص والأغلى. كما ستؤمن صندوق تعاضد مهني وصحي وصندوق تقاعد يضمن للإعلامين نهاية خدمتهم في العمل الإعلامي”.

ودعا وزير الاعلام في برنامج “أجندا اليوم” مع الزميلين ناتالي عيسى وعبدو الحلو عبر تلفزيون OTV جميع الإعلاميين لتشكيل قوة ضغط لإقرار هذا القانون في المجلس النيابي ويمر بالإجماع كما حصل في مجلس الوزراء لما فيه مصلحتهم جميعا”.

وكشف أنه بعد عودته من مؤتمر وزراء الإعلام العرب الذي سيعقد في القاهرة الأسبوع المقبل سيتصل بنقابة الصحافة “للتعاون على أن تضم كل أصحاب وسائل الغعلام”.

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