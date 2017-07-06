وأخيراً “الجزيرة” القطرية تتذكر انتهاكات حقوق الانسان في البحرين!

للمرة الاولى منذ 2011 تذكرت قناة “الجزيرة” القطرية ان النظام البحريني يرتكب انتهاكات في حقوق الانسان، وذلك اثر احتجاجات شعبية تشهدها البحرين منذ ست سنوات تقمعها السلطات بشدة.

“الجزيرة” التي تطالب السعودية وحلفاؤها (البحرين والامارات ومصر) بغلقها وإن لم تعترف علنا بوجود ثورة في البحرين إلا أنها وللمرة الاولى أوردت خبرا يظهر انتهاكات حقوق الانسان التي يتعرض لها الناشطون في البحرين.

ونقلت “الجزيرة ان “منظمة العفو الدولية طالبت السلطات البحرينية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن الناشطة الحقوقية ابتسام الصايغ”.

وقالت المنظمة ان ذنب الصايغ الوحيد هو انها اعترضت على سياسة سلطات البحرين وانها تعرضت للضرب أثناء اعتقالها والتحرش فيما لم تحقق المنامة في هذا الامر.

وكانت مليشيات مدنية مقنعة اعتقلت الناشطة الحقوقية إبتسام الصائغ والناشط الحقوقي محمد خليل في عمليات دهم على منازلهما جرت بعد منتصف ليل الأثنين 3 يوليو/ تموز 2017.

وذكرت منظمة سلام للديمقراطية وحقوق الإنسان إن المقنعين الذين اعتقلوا الصائغ قالوا إنهم يتبعون إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية ولم يبرزوا إذناً قضائياً أو مذكرة تفتيش.

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