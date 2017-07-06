آلاف السوريين يتظاهرون ضد تركيا في حلب

صرح المتحدث باسم الحزب الكردي “المجلس الديمقراطي السوري”، ريزان حدو، أن الآلاف تظاهروا في مدينة عفرين ضد العمليات التركية في شمال سوريا.

وقال حدو “ملأت شوارع عفرين عشرات الآلاف استعدادا لبدء المظاهرة، أكراد وعرب ومسيحيين وعلويين وشيعة. وخرج الجميع بصوت واحد للقول إنهم ضد دخول القوات التركية إلى سوريا وضد دخول القوات التركية إلى عفرين”.

ووفقا لحدو، فقد خرج المتظاهرون لمطالبة المجتمع الدولي باتخاذ موقف حازم ضد تركيا، خوفا من الاضطهاد العرقي.

واتهم حدو تركيا بأنها “تمنع أي حل سياسي”. وأضاف “ومن الواضح أن تركيا تمنع أي محاولة من جانب روسيا لحل الأزمة في سوريا. ونحن نرى أن تركيا لعبت دورا سلبيا في اجتماع أستانا وفي جميع الاجتماعات السابقة”.

وأشار حدو بأن عفرين احتوت خلال فترة الصراع السوري 400 ألف لاجئ من جميع المحافظات السورية ومن جميع الأديان. كما أن أهل المدينة حافظوا على الاستقرار والسلام في المنطقة، مما ساعد على توفير الغذاء لسكان مدينتي نبل والزهارء.

ووفقا لحدو، فإنه، في الأسبوع الماضي، قصفت المدفعة التركية قرى في محيط عفرين، مما أدى إلى إصابة أكثر من 30 مدنيا، وقتل امرأة وطفلين.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

