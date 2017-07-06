بالفيديو: الطيران الحربي يبيد أرتال لـ “داعش” في دير الزور

6 يوليو, 2017 - 11:53 صباحًا المصدر: الاعلام الحربي
بالفيديو: الطيران الحربي يبيد أرتال لـ “داعش” في دير الزور

قام الفيلق الخامس في الجيش العربي السوري بدعم من سلاح الجو الروسي والسوري، باقتحام مواقع لمسلحي تنظيم “داعش” في حمص.

وذكرالإعلام الحربي أنه “تم استئناف العمليات الهجومية من قبل وحدات من الجيش العربي السوري وقوات حزب الله شرقي حمص”.

كما قام بنشر فيديو يظهر اقتحام قوى الفيلق الخامس بمساندة سلاح الجو السوري والروسي مواقع للمسلحين على جبهتين مختلفتين بالقرب من محطة “تي 3”.

وعلق “الإعلام الحربي” على الفيديو بأن “هذه مشاهد سيطرة الجيش والحلفاء على عدد من التلال الحاكمة في محيط تلة الرمامين بريف تدمر الشرقي”.

المصدر: الاعلام الحربي
6 يوليو, 2017

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