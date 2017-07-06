مينسك تنتظر اقتراحاً روسياً لإرسال مراقبين إلى سوريا

أعلنت وزارة الخارجية البيلاروسية أن مينسك لم تتلق حتى الآن اقتراحا رسميا من روسيا حول إرسال مراقبين عسكريين إلى سوريا لنشرهم في مناطق تخفيف التوتر.

وأوضح المتحدث باسم الوزارة دميتري ميرونتشيك، أن مينسك تنتظر وصول مثل هذا الاقتراح، الذي يجب أن يتضمن معلومات مفصلة حول صيغة بعثة المراقبين المستقبلية وقوامها، ومهماتها والمواقع الجغرافية لنشر قوات حفظ السلام في سوريا، عبر القنوات الخاصة برابطة الدول المستقلة.

وشدد الدبلوماسي البيلاروسي على أن مشاركة العسكريين البيلاروسيين في مثل هذه المهمات الخارجية ممكنة فقط في حال وجود تفويض من مجلس الأمن الدولي.

وكان ألكسندر لافرينتييف، مبعوث الرئيس الروسي للتسوية السورية، قد أعلن، أمس الأربعاء، في ختام الجولة الخامسة من مفاوضات أستانا الخاصة بتثبيت الهدنة في سوريا، أن روسيا توجهت إلى الأعضاء الآخرين في رابطة الدول المستقلة لدعوة دراسة إمكانية نشر مراقبين عسكريين في مناطق تخفيف التوتر بسوريا.

وأكد أن مشاركة عسكريين روس في بعثة المراقبة يعد أمرا مؤكدا. وتابع أن موسكو لا تحاول إجبار أحد على الانضمام لهذه الجهود، لكنها سترحب بقرار محتمل من قبل كازاخستان أو دول أخرى من رابطة الدول المستقلة لإرسال وحدات عسكرية إلى سوريا.

وأكد الدبلوماسي الروسي أنه، على الرغم من عدم تنسيق حدود مناطق تخفيف التوتر نهائيا حتى الآن، إلا أن هذه المناطق باتت واقعا على الأرض.

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