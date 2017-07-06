3 قرارات اتهامية.. بحق من ؟

أصدر قاضي التحقيق العسكري فادي صوان اليوم ثلاثة قرارات اتهامية.فاتهم

في القرار الاول ثلاثة اشخاص من آل دندش في جريمة قتل الرقيب اول في قوى الامن الداخلي شادي الحاج واصابة رفيقه اثناء مداهمة في محلة الفنار وتخريب آلية عسكرية سندا الى المواد 549 549/201 و733 عقوبات و72 اسلحة.

واتهم في القرار الثاني حمزي البريدي في جرم الانتماء الى تنظيم داعش الارهابي والتحضير لاعمال ارهابية في عرسال وشراء اسلحة سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 – 6 من قانون 11/1/1958 و72 اسلحة.

واتهم في القرار الثالث فيصل حسين مكوك من مجموعة عمر الاطرش في جرم الانتماء الى تنظيم داعش والمشاركة في القتال ضد الجيش في عرسال سندا الى المواد 335 عقوبات والمادتين 5 -6 من قانون 11/1/1958 و72 اسلحة والفرار من ملاحقة الدورية له سندا الى المادة 380 عقوبات.

واحال المتهمين امام المحكمة العسكرية الدائمة للمحاكمة .

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