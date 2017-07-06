هل يستمر “لهيب تموز” ؟

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة على الجبال والداخل، دون تعديل يذكر على الساحل، مع انخفاض بنسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات أحيانا. وجاء في النشرة الآتي:

-الحالة العامة: طقس صيفي معتاد ورطب يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط.

تحذير: من خطر اندلاع الحرائق في المناطق الحرجية، ومن التعرض لأشعة الشمس المباشرة خاصة خلال فترة الظهيرة، كما ونذكر بضرورة الاكثار من شرب المياه.

-الطقس غدا غائم جزئيا مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة على الجبال والداخل، دون تعديل يذكر على الساحل مع انخفاض بنسبة الرطوبة ويتكون الضباب على المرتفعات أحيانا.

السبت:غائم جزئيا الى قليل الغيوم مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى الجبال.

-الحرارة على الساحل من 22 الى 31 درجة، فوق الجبال من 17 الى 27 درجة، في الأرز من 17 الى 26 درجة، في الداخل من 18 الى 36 درجة.

-الرياح السطحية: جنوبية غربية، سرعتها بين 10 و 30 كلم/س

-الانقشاع: متوسط يسوء أحيانا على الجبال بسبب الضباب.

-الرطوبة النسبية على الساحل:بين 60 و 85 %

-حال البحر: متوسط ارتفاع الموج رارة سطح الماء:29 درجة.

-الضغط الجوي: 755 ملم زئبق.

-ساعة شروق الشمس: 05:33 ساعة غروب الشمس:19:52

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