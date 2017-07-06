هذا ما تمناه هاشم من الحكومة.. ؟!

أعرب عضو كتلة “التنمية والتحرير” النائب قاسم هاشمفي تصريح يعد لقائه وزير الأشغال العامة والنقل يوسف فنيانوس، عن تمنيه على الحكومة أن “تعمل سريعا على تأمين الاعتمادات اللازمة، أقله للوزارات الخدماتية، وأن لا تستمر في حالة الإهمال للمناطق الجنوبية الحدودية. وإنجاز الموازنة بعد غياب 12 عاما”ً، معتبراً أن “إقرار سلسلة الرتب والرواتب حق لأصحابها وواجب على الدولة إقرارها، لأنه لم يعد جائزاً التهرب من هذا الحق وهذه مسؤولية بعض القوى التي تحاول التنصل من التزاماتها السابقة”.

ورأى هاشم أن “المصلحة الوطنية بشأن النازحين السوريين تستدعي المعنيين اللبنانيين التعاطي بواقعية وموضوعية مع هذه القضية لتسهيل عودتهم من خلال الحوار مع الحكومة السورية عبر قنوات معينة”.

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