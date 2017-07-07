“فيتو” من جنبلاط على “القوات” في عاليه

كشفت مصادر مقربة من المختارة أن “رئيس اللقاء الديقراطي النائب وليد جنبلاط يضع فيتو على القوات في عاليه ويرفض إدخالهم إلى القضاء عبر المقعد الأرثوذكسي، ولا سيما أن زعيم المختارة يتمسك بنائبه هنري حلو عن المقعد الماروني ويمكنه إيصاله، فيما يصعب عليه تأمين المقعد الماروني الآخر الذي يطمح التيار الوطني الحر إلى الحصول عليه عبر وزير الطاق سيزار أبي خليل الذي يتصدر كافة الاستطلاعات لذلك لا يبقى أمام القوات إلا المقعد الأرثوذكسي.

وهنا تبرز فرضية “التحالف على القطعة” بين الاشتراكي والقوات في الشوف عبر تبني النائب جورج عدوان الذي تجمعه به علاقة جيدة، مقابل لا تعاون في عاليه. أما على المقلب الدرزي، فالأمر بيد البيك”.

وأفاجت المعلومات بأنه سيُبقي المقعدين على ما هما عليه عبر إعادة ترشيح أكرم شهيب، وترك المقعد الآخر للوزير طلال أرسلان.

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