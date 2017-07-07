مصدر أمني: المخيمات تحت السيطرة

روى مصدر أمني رفيع لصحيفة “الرياض” تفاصيل المداهمة التي قام بها الجيش في عرسال، والتي أطلقت عليها تسمية “قضّ المضاجع” وصولا إلى وفاة السوريين الأربعة.

ولفت المصدر الأمني الرفيع إلى أن “حياة المدنيين هي أولوية للجيش، وليس جميع النازحين مسلحين أو متّهمين، ولغاية اليوم فإن المخيمات كلها تحت السيطرة لكن أي خلل أمني سيضعنا أمام هاجس وجود 11 ألف شخص مختلطين بين مدنيين ومسلحين سيكونون عائقا أمام أيعملية عسكريةاضطرارية لملاحقة إرهابيين محتملين”.

و روى المصدر الأمني بـ”أنه منذ قرابة الأشهر الأربعة والضغط كبير لملاحقة إرهابيين يعدّون لعمليات في لبنان، ووصلت معلومات إلىمخابرات الجيش اللبناني تفيد بتحركات أمنية مشبوهة في مخيّمي قارّية والنور، وحاول الجيش اللبناني القيام بعمليات مخابراتية عادية لجلب متهمين فلم يفلح نظرا إلى كثافة عدد سكان المخيمين، فاتخذ قرارا بتطويقهما من الخارج، وتم الطلب من السكان الخروج لفصل النساء والأطفال والشيوخ عن الشبان، وبالتالي عن مقاتلين محتملين أو إرهابيين، بغية الدخول لتفتيش المخيمين. وعوض الحصول على ذخائر وأسلحة كما جرت العادة، فوجئت القوى المداهمة بانتحاريين يفجرون أنفسهم بالعسكر وبالمدنيين. وبعد أن سقط جرحى من الجيش بسبب تفجير انتحاريين اثنين، فاجأ الانتحاري الثالث بتهديده بتفجير نفسه قرب عائلة بأكملها، وبعد مفاوضات شاقة مع الجيش قبل بإخلاء العائلة، إلا أن طفلة صغيرة بقيت، فتقدم منها عسكري في الجيش وحملها للخروج بها بعيدا، فإذا بالانتحاري يفجّر نفسه في تلك اللحظة فتسقط الطفلة ويجرح العسكري جراحا بليغة. وبعد تفجير انتحاري رابع لنفسه سقط للجيش 19 جريحا بقي منهم 7 في المستشفيات في حين أن ثلاثة منهم معرضين للعمى بسبب إصاباتهم البليغة”، مشيرا إلى أن “جثث الانتحاريين الأربعة نقلت إلى المستشفيات المتخصصة، وتمّت معرفة هوية 3 منهم، تمّ تسليمهم إلى ذويهم بالتعاون معبلدية عرسالوبأمر من القضاء، في حين لم يتم التعرف بعد على هوية الانتحاري الرابع، وقد خصصت البلدية أمكنة لدفن جثث الانتحاريين. بعد ذلك أوقف الجيش اللبناني 350 شخصا للتحقيق معهم (تم توزيعهم على 9 مراكز) في هذه القضية التي تحوّلت إلى قضية رأي عام في لبنان بسبب انقسام المواقف حول النزوح السوري”.

ولفت المصدر الأمني إلى أن “ظروف اعتقال الموقوفين احترمت المتطلبات الصحية وحقوق الإنسان والمعايير الدولية، لكن 4 منهم توفوا لإصابتهم بوعكة صحية نتيجة درجات الحرارة المرتفعة التي وصلت في البقاع إلى 43 درجة، علما بأن التوقيف الاحتياطي يستمر 4 أيام، وقد تمّ إطلاق قرابة المئة موقوف”.

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