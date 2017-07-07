لجنة تحقيق “كيميائي” خان شيخون: نتعرض لضغوط سياسية

أعلنت لجنة التحقيق التي كلفتها الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية كشف الجهة المسؤولة عن استخدام غاز السارين في هجوم استهدف بلدة خان شيخون السورية في 4 نيسان الماضي أنها تتعرض لتدخلات وضغوط سياسية شديدة من أطراف عديدة لتوجيه تقريرها المتوقع في منتصف تشرين الأول الماضي بهذا الاتجاه أو ذاك.

وقال موليت رئيس اللجنة إدموند للصحفيين إثر جلسة مغلقة عقدها مجلس الأمن الدولي الخميس إن اللجنة تعمل للأسف “في بيئة مسيسة للغاية” تحاول خلالها “أطراف معنية” لم يحددها التأثير على عمل اللجنة.

وأضاف “نتلقى للأسف، رسائل مباشرة وغير مباشرة، على الدوام من جهات عدة تقول لنا كيف علينا أن نقوم بعملنا”، وتابع “بعض هذه الرسائل واضحة للغاية بقولها إننا إذا لم نقم بعملنا كما يريدون … فهم لن يوافقوا على نتيجة عملنا”.

وقال موليت “الرسائل تأتينا من كل مكان”، دون تسمية الجهات التي تمارس تلك الضغوط”.

وخلال جلسة مجلس الأمن قال موليت “رجاء، دعونا نقوم بعملنا”، واعدا بأن يكون عمل المحققين محايداً وموضوعياً ومستقلاً.

وكانت اللجنة المشتركة بين الأمم المتحدة ومنظمة حظر الأسلحة الكيميائية أعلنت أن غاز السارين استخدم بالفعل في الهجوم على البلدة الواقعة في محافظة إدلب في شمال غرب سوريا وأسفر عن مقتل 87 شخصا بينهم 31 طفلا.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

