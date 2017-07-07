هل ينتقل رونالدو إلى النادي الباريسي ؟

كشفت تقارير صحافية فرنسية بأنّ رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، القطري ناصر الخليفي، قد التقى نجم نادي ريال مدريد الإسباني، الدولي البرتغالي كريستيانو رونالدو، بجزيرة إيبيزا الإسبانية، وذلك لبحث إمكانية انتقال اللاعب الأفضل في العالم إلى صفوف نادي العاصمة الفرنسية، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، التي تستمر حتى يوم الحادي والثلاثين من شهر آب المقبل.

وبحسب صحيفة “لو 10 سبورت” الفرنسية، فقد سافر رئيس نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، القطري ناصر الخليفي، إلى جزيرة إيبيزا الإسبانية حيث يقضي نجم نادي ريال مدريد الإسباني، كريستيانو رونالدو، إجازته هناك مع عائلته، إذ التقى الطرفان معاً وبحثا إمكانية انتقال قائد المنتخب البرتغالي الأول لكرة إلى نادي العاصمة الفرنسي الموسم القادم.

ووفقاً للصحيفة الفرنسية واسعة الانتشار، فإن إدارة نادي العاصمة الفرنسية تسعى خلال الوقت الحالي لاستغلال سوء علاقة هدّاف نادي ريال مدريد بإدارة ناديه في الآونة الأخيرة من أجل إقناعه بفكرة الانتقال إلى عاصمة الأنوار، خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، التي تستمر حتى يوم الحادي والثلاثين من شهر آب المقبل.

ويبدو نادي باريس سان جيرمان الفرنسي خياراً مثالياً بالنسبة لنجم كرة القدم البرتغالية، الذي اتخذ مُؤخراً قراراً بالرحيل عن صفوف نادي العاصمة الإسبانية؛ على خلفية الاتهامات التي وُجهت له بالتهرب من سداد مبلغ 14 مليون و700 ألف يورو (16 مليون و700 ألف دولار) عن أرباحه من بيع حقوق الصورة الخاصة به خلال الفترة ما بين عامي 2011 و2014، لا سيّما في ظل الأسماء الرنانة التي يمتلكها نادي العاصمة الفرنسية، والتي من شأنها المنافسة على لقب بطولة دوري أبطال أوروبا، والتي تعد بمثابة البطولة المفضلة لدى رونالدو.

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