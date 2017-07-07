الخطيب: العمل في مطمر الكوستا مهني

التقى وزير البيئة طارق الخطيب في مكتبه في الوزارة، قبل ظهر اليوم سفيرة الاتحاد الأوروبي في لبنان كريستينا لاسن، وجرى عرض لموضوع النفايات ولاستعداد الاتحاد الاوروبي لدعم إدارة النفايات من خلال بناء معامل جديدة للفرز والتسبيخ في بيروت وجبل لبنان، بعد تجربة بناء معامل في المناطق اللبنانية في البقاع والجنوب والشمال عالجت حوالى 45 في المئة من النفايات المنتجة في لبنان.

وتناول الحديث استراتيجية وزارة البيئة لمعالجة النفايات التي تقوم على اللامركزية وتعزيز دور البلديات والتي تتلاقى مع رؤية الاتحاد الاوروبي.

وتطرق البحث إلى “موضوع مطمري الكوستا برافا وبرج حمود – الجديدة، فلفت وزير البيئة الى أن العمل في مطمر الكوستا مهني جدا، فيما حصلت عوائق في مطمر برج حمود – الجديدة إنما هذا الموضوع هو موضع اهتمام ومعالجة على مستوى رئاسة الجمهورية وإنعقد أكثر من اجتماع لتسريع بناء جدار بحري يضبط عملية الطمر في البحر.”

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