موقع إباحي مخصّص للأطفال !!

كشفت الشرطة الألمانية موقعاً إلكترونياً يعمل بشكل سري متخصص في تبادل المواد الإباحية للأطفال، له حوالي 90 ألف مستخدم، وألقت القبض على من يشتبه أنه يدير الموقع.

وقال مكتب مدعي عام فرانكفورت والمكتب الاتحادي للشرطة الجنائية في بيان إن موقع “(إليسيوم)، الذي تأسس على أنه منتدى، موجود منذ نهاية 2016، ولا يمكن الدخول إليه إلا عن طريق ما يعرف باسم (الشبكة المظلمة)، بحسب “سكاي نيوز”.

وأضافت الشرطة إنها ألقت القبض على العديد من مستخدمي الموقع، أغلبهم في ألمانيا والنمسا، من بينهم من يشتبه أنه يدير المنصة، وهو رجل يبلغ من العمر 39 عاما يعيش في منطقة ليمبورغ – فايلبورغ شمالي فرانكفورت.

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