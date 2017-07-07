السطو على 500 مروحة في بعلبك.. إليكم القصة الكاملة !

انتهت عملية احتيال بالسطو على 500 مروحة في بعلبك.

وفي التفاصيل، أن مجهولا اتصل من رقم خليوي 807433/78 بشركة معدة لبيع الأدوات الكهربائية بالمدعو إبراهيم الذهب، وطلب منه توصيل 500 مروحة إلى مدينة بعلبك لشرائها منه فقام الذهب بارسال “المراوح” على متن سيارة “بيك اب هينو”، وبوصول السائق حامل “المراوح” الى محلة الجبلي في بعلبك، اعترض مجهولان مسلحان طريقه على متن سيارة مجهولة المواصفات، وانزلا “المراوح” بعد إبعاد السائق وتهديده بالقتل ويدعى عدي قصاب وترك “البيك آب” عند طريق عام بعلبك بريتال وفرا.

وبدأت قوى الأمن التحقيقات في عملية الاحتيال تمهيدا لملاحقة الفاعلين وتوقيفهما.

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