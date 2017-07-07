موسكو: توزيع أكثر من 12 طناً من المساعدات بسوريا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن العسكريين الروس قاموا، خلال الـ 24 ساعة الماضية، بتوزيع ما يزيد عن 12 طنا من المساعدات الإنسانية على حوالي أربعة آلاف من سكان سوريا.

وجاء في بيان الوزارة بهذا الشأن، اليوم: “قام المركز الروسي لمراقبة الهدنة خلال الـ 24 ساعة الماضية بتنفيذ 8 عمليات إنسانية في مدينتي حلب ودمشق وفي مقاطعة حمص، تم من خلالها توزيع 12.2 طن من المواد الغذائية على السكان المحليين”

وذكر البيان، أن 3 آلاف و827 شخصا من السكان المحليين حصلوا على المساعدات الإنسانية، بالإضافة إلى 271 شخصاً حصلوا على المساعدات الطبية.

وذكر البيان أيضا، أن شركة “أباكان أر” الروسية للخطوط الجوية، قامت قبل ذلك، وعلى مدى الـ 24 ساعة الأخيرة بإلقاء شحنة إنسانية يبلغ وزنها 21 طنا بواسطة المظلات على منطقة مدينة دير الزور، وذلك في إطار النشاط الإنساني للأمم المتحدة.