بالصور… سائحة استنشقت رائحة كريهة .. وعندما نبشوا الرمل صدموا !

قادت رائحةٌ كريهة لاحظتها امرأةٌ على شاطئ جزيرة “كوه ساموي -Koh Samui” التايلاندية، إلى اكتشاف وجود جثّة سيّدة مدفونة في رمال الشاطئ.

ووفقاً لما نشره موقع “ميرور” البريطانيّ، فقد اقتربت السيدةُ التي كانت ضمن المُصطافين على الشاطئ، من مكان انبعاث تلك الرائحة، لتلاحظ ما يشبه الملابس تحت الرمال.

وتم استدعاء ضباط الشرطة إلى مكان الحادث، وبدأوا تحقيقاً في وجود الجثة بعد إزالتها من الحفرة الرملية.

وكشفت الشرطة ان الضحية، وهى امرأة فى الاربعينيات من عمرها، اصيبت بجراح فى البطن، ويعتقد انها قد لقيت مصرعها قبل ثلاثة ايام من العثور عليها.

واكد رئيس مركز شرطة “بوفوت” في الجزيرة التايلاندية انه تم العثور على دلائل متعلقة بالسيدة. ويعتقد الضباط أن الضحية امرأة بلا مأوى من بورما تُدعى “لوسي”، كانت متسولة في المنطقة منذ عدة سنوات.

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