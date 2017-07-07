تصرفات أمريكا قد تطلق شرارة الحرب العالمية الثالثة

أعلن الخبير والباحث الأمريكي، تيم جوسلين، أن غياب الاستراتيجية لدى الولايات المتحدة الأمريكية بشأن الصراع السوري سيؤدي إلى بدء حرب عالمية ثالثة.

واعتبر جوسلين أن مخطط الولايات المتحدة في العراق كان يقتصر على مساعدة السلطات العراقية وتدريب الجيش والشرطة على محاربة المنظمات الإرهابية المختلفة وعلى رأسهم تنظيم “داعش” الإرهابي. لكن هذه المساعدة تحولت فيما بعد إلى تصعيد أدى بدوره إلى زعزعة الوضع في العراق الذي تحول إلى صراع.

وأضاف الباحث العسكري أن الوضع الراهن خطير ويمكن أن يشعل حرب عالمية ثالثة، وذلك لغياب الاستراتيجية الواضحة للإدارة الأمريكية في سوريا، وهذا الأمر أدى إلى تصادم واضح وعلني مع روسيا في المنطقة. وشاهدنا ذلك من خلال توتر العلاقات بين الدولتين عبر إسقاط المقاتلة السورية وفورا قامت روسيا باتخاذ إجراءات ضد الولايات المتحدة.

وقال جوسلين إن الرئيس الأمريكي بخطر لأنه قد يفقد مركزه في حال توتر الوضع العالمي، أكثر من ذلك فكيف إذا اندلعت الحرب العالمية الثالثة…أظن أنه سيكون الرئيس الأخير للولايات المتحدة الأمريكية.

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