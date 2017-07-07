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لافروف: كان هناك حديث بين الرئيسين بوتين وترامب عن مناطق تخفيف التوتر في سورية
7 يوليو, 2017
- 8:54 مساءً
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7 يوليو, 2017
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