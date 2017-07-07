استشهاد امرأة وإصابة ١١ مدنياً جراء سقوط عدة قذائف هاون على حي ’’هرابش’’ في مدينة دير الزور مصدرها تنظيم داعش

7 يوليو, 2017 - 9:37 مساءً
7 يوليو, 2017
«« الموضوع السابق
الموضوع التالي »»

مقالات مشابهة

إعلانات

حدث الساعة

سجل لتصلك أهم الأخبار

* = required field

powered by MailChimp!
خبر عاجل