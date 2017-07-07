حزب الله يستعد لساعة الحسم في عرسال

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن ساعة الحسم اقتربت في عرسال بعد انتهاء المهلة التي قدمها أمين عام حزب الله اللبناني، حسن نصر الله لمسلحي “جبهة النصرة” و “داعش”.

ووفقا لمصادر صحيفة “الأخبار” فإن “حزب الله” سيعمد، بعد انتهاء المعركة، إلى تسليم المناطق المحررة للجيش على غرار ما جرى في مناطق السلسلة الشرقية لتكون في عهدة الدولة اللبنانية، وبما يتيح بحسب الصحيفة، لمقاتلي الحزب التفرغ لجبهات أخرى، في الوقت الذي لم توضح الصحيفة أي دور سيلعبه الجيش اللبناني المتموضع على بعض تخوم منطقة عرسال.

أما صحيفة “النهار” اللبنانية فأكدت وفقا لمصادرها أن قرار طي ملف “تحرير عرسال” قد اتخذ وأن تنفيذه سيتم قريبا على أيدي مقاتلي “حزب الله”، الذي لديه،بحسب الصحيفة، كما لدى دولة لبنان أو بعض رموزها وجهات حزبية وشعبية عدة، هاجس بقاء النازحين السوريين على أرضهم.

وبخصوص ملف اللاجئين السوريين، تشير الصحيفة إلى أن قادة “حزب الله” يسعون إلى إرجاعهم إلى سوريا قبل انتهاء الحرب هناك، فالقلمون صار آمنا في رأي الحزب وكذلك الساحل السوري ودمشق وحلب ومناطق أخرى، وأصبحت تحت سيطرة الحكومة السورية وحلفائها إيران و”حزب الله”، لكن الحزب يرى أن عودة النازحين تحتاج إلى حوار سياسي بين دولة لبنان وحكومة الأسد