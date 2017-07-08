واشنطن تتحدث عن جدية في اتفاق هدنة جنوب سوريا

قال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأمريكية إن واشنطن ترى أن موسكو تسعى بجدية لتحقيق الهدنة في الجنوب الغربي من سوريا.

وقال المسؤول الأمريكي أمس للصحفيين، “بناء على المحادثات التي أجريناها على مدى الأشهر القليلة الماضية، ونظرا لحجم المشكلة، لدينا شعور بأن الجانب الروسي يرغب بجدية في تنفيذ الهدنة بسوريا”.

وتابع المسؤول، “إنها بالتأكيد تستحق المزيد من جهدنا ووقتنا، لمعرفة ما إذا كان الجانب الروسي قادرا على ضمان امتثال جميع الأطراف للهدنة.. وإذا كان الأمر كذلك، أي إذ كان وقف إطلاق النار المعلن سيصبح وقفا حقيقيا لإطلاق النار، ستكون هنالك فرصة جيدة للعمل مع روسيا على جوانب أخرى من تسوية النزاع السوري”.

وفي الوقت نفسه أضاف المسؤول إننا، “حريصون جدا ونصوغ أهدافا متواضعة”.. وردا على سؤال حول توقيت الإعلان عن هذه الهدنة في الوقت الذي ما تزال فيه بحاجة إلى المزيد من العمل لوضع آلية تنفيذها، قال الدبلوماسي الأمريكي “تزايد مستوى العنف في هذا الجزء من سوريا”، وجميع الأطراف مهتمة ولها مصلحة في إنهاء العنف بسوريا.

وكان وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف أعلن أمس على هامش قمة العشرين في مدينة هامبورغ الألمانية خلال مؤتمر صحفي أن الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين، ونظيره الأمريكي دونالد ترامب، اتفقا على وقف لإطلاق النار جنوبي سوريا.

وقال لافروف إن الرئيسين مستعدان للإعلان عن وقف إطلاق النار اعتبارا من 9 يوليو، مؤكدا التزام الجانبين بضمان تنفيذ نظام وقف إطلاق النار من قبل كافة المجموعات جنوب غرب سوريا.

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