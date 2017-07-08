الكرملين يكشف تفاصيل لقاء بوتين وأردوغان

بحث الرئيس فلاديمير بوتين، ونظيره التركي رجب طيب أردوغان، مشروع خط أنابيب نقل الغاز “السيل التركي” وبناء محطة الطاقة النووية “أكويو”، بحسب روسيا اليوم.

وقال المتحدث باسم الكرملين ، ديمتري بيسكوف: “وكما تعلمون، التواصل مكثف بما فيه الكفاية، قمنا بمقارنة التفاصيل بشأن تنفيذ مشروع (التيار التركي)، وبناء محطة للطاقة النووية (أكويو)، كما بحثا الأزمة السورية”.

والتقى الرئيسان،على هامش قمة مجموعة العشرين المنعقدة في هامبورغ الألمانية.

واتفقت موسكو وأنقرة على تنفيذ “السيل التركي” وبناء خطين رئيسيين لأنابيب نقل الغاز، تصل طاقة كل منهما إلى 15.75 مليار متر مكعب، الخط الأول مخصص لتوريد الغاز مباشرة إلى السوق التركية، أما الآخر فمخصص لتوريد الغاز عبر الأراضي التركية إلى الدول الأوروبية.

وسيسمح إنجاز مشروع “السيل التركي” بتأمين إمدادات الغاز الروسي ليس إلى تركيا فقط، بل وللمستهلكين في جنوب وجنوب شرق أوروبا، ويخطط من خلال المشروع لنقل 31.5 مليار متر مكعب من الغاز سنويا.

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