في الموصل القديمة: القوات العراقية تلاحق فلولاً معدودة لداعش في آخر معاقل التنظيم على ضفاف دجلة

8 يوليو, 2017 - 4:18 مساءً
8 يوليو, 2017
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