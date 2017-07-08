حريق “داعش ” وسط تلعفر…

أفاد مصدر محلي في نينوى، السبت، بأن “داعش” أحرق ما اسماه بـ”الأرشيف الأزرق وسط تلعفر غربي المحافظة، فيما لفت الى أن التنظيم استحوذ على أبرز أحياء المدينة ومنح منازلها لقادته العرب والأجانب وبدء إخراج عشرات الأسر الى الإطراف تحت تهديد السلاح.

وقال المصدر إن “تنظيم داعش بدء عملية حرق هي الأكبر من نوعها لأرشيف دواوينه الرئيسية وسط تلعفر خاصة، ما دواوين الحسبة والقضاء والأمن والتي تتميز بغلافها الأزرق البارز بعدما تم نقلها عبر شاحنات كبيرة”.

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن “داعش احرق كميات كبيرة من أرشيفه بعد انطلاق عمليات تحرير الموصل، لكن هذه المرة هي الأكبر من ناحية حجم الأرشيف الذي تم إضرام النيران به”، مبينا أن “العملية جرت تحت إجراءات مشددة”.

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