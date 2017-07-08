بالصوره… سيارة رزان المغربي الفاخرة تثير جدلاً.. إليكم مفاجأة اللوحه …

توجّهت الإعلامية رزان المغربي بإجازة مع إبنها إلى بلدة هامبستيد في بريطانيا، وذلك بعد قضاء فترة من الزمن في لبنان.

وقد شاركت رزان جمهورها عبر تطبيق “إنستغرام”، صورة حديثة إستطاعت أن تلفت الأنظار وتتحوّل إلى حديث نشطاء مواقع التواصل الإجتماعي.

ظهرت فيها رزان بقرب سيارتها الفاخرة، الامر الذي دفع النشطاء عبر مواقع التواصل لتداولها مرفقة بعبارة “رزان تستعرض سيارتها”.

أمّا المفاجأة فكانت بلوحة السيارة الّتي تحمل إسمها “RAZI”، وقد علّقت المغربي على صورة السيارة بالقول “هل أنتم مستعدون للقيادة برفقتي؟ ضعوا حزام الأمان أولاً”.