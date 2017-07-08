الخارجية السورية: القرارات الإسرائيلية الجديدة تمثل انتهاكا صارخا آخر لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الانساني الدولي

8 يوليو, 2017 - 6:58 مساءً
8 يوليو, 2017
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