كيف ردّت سوريا على القرار الإسرائيلي بإجراء انتخابات محلية في الجولان؟

أعلنت سوريا رفضها القاطع لقرار الإحتلال الإسرائيلي إجراء انتخابات المجالس المحلية في قرى الجولان المحتل، واصفة القرار بالانتهاك الصارخ للمواثيق الدولية.

وأكدت وزارة الخارجية السورية في رسالتين موجهتين إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن أنها “ترفض رفضاً قاطعاً وجملة وتفصيلاً قيام الاحتلال الإسرائيلي بالإعلان عن إجراء انتخابات ما يسمى المجالس المحلية في قرى الجولان السوري المحتل”، بحسب وكالة الأنباء السورية الرسمية “سانا”.

وأضافت أن “القرارات الإسرائيلية الجديدة تمثل انتهاكاً صارخاً آخر لميثاق الأمم المتحدة وللقانون الإنساني الدولي، ولاتفاقيات جنيف، المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب”، واصفة القرارات بـ”الاستثمار في الإرهاب الذي تدعمه إسرائيل بشكل مفضوح من خلال علاقتها المباشرة مع جبهة النصرة المحظورة والمسجلة على لائحة الكيانات الإرهابية في مجلس الأمن”.

وكان وزير داخلية العدو أرييه درعي أبلغ رؤساء السلطات المحلية في هضبة الجولان المحتل بأنه يعتزم إجراء انتخابات ديموقراطية للمجالس المحلية. وتعتبر هذه الانتخابات الأولى منذ احتلال العدو لهضبة الجولان في العام 1967، وسيتم إجراؤها في البلدات مثل بقعاثا، مسعدة، مجدل شمس وعين قنية. وبحسب وسائل إعلام العدو، من المتوقع إجراء الانتخابات في 30 تشرين الأول 2018.

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