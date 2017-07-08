طولكرم: تشيع جثمان المناضل الخندقجي والشهيد أبو سفاقة

ونق المرحوم الخندقجي وعائلته وأبناء شعبنا في كل مكان، ولعائل العالول تعازي الرئيس محمود عباس، لذويلة الشهيد أبو سفاقة، مؤكداً السير على خطى الشهداء والأبطال، مستذكراً الدور النضالي والوطني الكبير الذي حظي به اللواء الخندقجي في كل ساحات القتال والثورة الفلسطينية، والمواقع التي خدم من خلالها شعبنا، من العمل بتنظيم حركة فتح، والعمل السياسي، والطلابي، والمؤسسة الأمنية، ومحافظاً على قلقيلية، ومحافظاً لطوباس والأغوار الشمالية، وعضوية المجلس الثوري للحركة، وغيرها من المواقع التي تقلدها وعمل فيها بإخلاص وصدق وانتماء.

وأضاف العالول نودع اللواء الخندقجي والشهيد أبو سفاقة، ودرب الشهداء طويل، معاهداً شعبنا الفلسطيني على الاستمرار، والمضي قدماً على تحقيق الحلم الوطني بجلاء الاحتلال على طريق الحرية والاستقلال وإقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، والثبات على الثوابت، في مواجهة كافة الظروف من جرائم الاحتلال والاستيطان والعدوان على أرضنا وشعبنا المناضل في كل مكان.

من جانبه، أعرب وزير الحكم المحلي حسين الأعرج، خلال كلمة له باسم رئيس الوزراء رامي الحمد الله وحكومة الوفاق الوطني، عن عظم الخسارة برحيل المناضل اللواء الخندقجي، القائد والسياسي والثوري ورجل المؤسسة الأمنية، والذي كانت بصماته واضحة ببناء مؤسسات الدولة الفلسطينية بالمواقع المتعددة التي خدم بها الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى أن شعبنا في أمس الحاجة لمثل هذه الكوادر والقيادات والكفاءات، وخاصة في ظل إمعان الاحتلال وجرائمه وظلمه المتواصل يومياً، علاوة على استمرار التنكر لحقوقنا الوطنية، وإدارة الظهر لكافة المواثيق والأعراف الدولية التي تؤكد على حقوقنا بالحرية والاستقلال وجلاء الاحتلال.

وتابع الأعرج باسم رئيس الوزراء رامي الحمد الله والحكومة، نعزي أبناء شعبنا وذويه، حيث كان اللواء الخندقجي من أعمدة مؤسسات الدولة، وعملت معه الحكومة من مواقع عدة، فكانت جهوده واضحة وجلية لتبيت السكان بالأغوار الشمالية المستهدفة من الاحتلال والاستيطان، حيث كان ينام إلى جانب المواطنين في المضارب البدوية، وغيرها من مواقع المحافظة المستهدفة في طوباس والأغوار.

كما عزى الاعرج عائلة الشهيد مهند أبو سفاقة، مؤكدا أن كل هذه التضحيات ستقود في النهاية إلى حلمنا بإقامة دولتنا، مشيراً إلى أن الرئيس محمود عباس يطوف العالم من أجل هذا الهدف السامي والمقدس والذي سيكون بإذن الله واقعاً لا محالة.

من جهته اشار المحافظ أبو بكر إلى السيرة النضالية والثورية والمؤسساتية للراحل الخندقجي، من عمله الثوري والتنظيمي، ومهمته محافظاً في قلقيلية، وطوباس، إضافة لما قدمه خلال عمله بالمؤسسة الأمنية وتحديداً بجهاز الشرطة، وغيرها من المواقع التي شهدت له بالكفاءة والقدرة والقيادة، مضيفاً بأن رحيل مثل هذا القائد خسارة كبيرة لشعبنا، مترحماً على روح الشهيد مهند أبو سفاقة وجميع شهداء شعبنا.

بدوره، شدد إبراهيم الشيخ أبو الحكم في كلمة له باسم أهلنا بأراضي 48، على مكانة الراحل الخندقجي، مستعرضاً مواقف وأحداث شخصية معه، تدلل على مدى انتمائه وحبه لوطنه وأبناء شعبه، من خلال الإصرار والعزيمة على التواصل وخاصة مع أهالي الداخل، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم ذويه وأهله الصبر وحسن العزاء.

من جانبه، تقدم صبيح الخندقجي بالشكر للرئيس محمود عباس على متابعته المباشرة لمراحل علاج اللواء الخندقجي، مثمناً جهود رئيس الوزراء رامي الحمد الله ووقوفه إلى جانب العائلة خلال تلك الفترة، مشيراً إلى الدور الخاص لمستشار الرئيس لشؤون المحافظات الحاج إسماعيل جبر، ومنوهاً إلى ما بذله محافظ طولكرم عصام أبو بكر للتحضير والتجهيز للجنازة والمراسم الرسمية والعسكرية، معبراً عن شكره لنائب محافظ طوباس والأغوار

أحمد أسعد والمؤسسات والفعاليات، والمحافظين وأعضاء اللجنة المركزية لحركة فتح، والأمناء العامون للفصائل، وأعضاء المجلس التشريعي، ورؤساء الأجهزة الأمنية، والوزراء ورؤساء المؤسسات الرسمية والأهلية ،وعموم الفعاليات والمؤسسات على مستوى الوطن.

هذا ووضع العالول إكليلاً من الزهور باسم الرئيس محمود عباس على ضريح الراحل الخندقجي، وإكليلاً باسم رئيس الوزراء رامي الحمد الله، علاوة على مجموعة من الأكاليل باسم الوفود الرسمية والأهلية.

وكانت سلطات الاحتلال سلمت جثمان الشهيد ابو سفاقة مساء أمس الجمعة، على حاجز عناب

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