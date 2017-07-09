هل يقبل الحريري بتشكيل لجنة “لبنانية سورية” ؟

كشفت مصادر المستقبل لـ “الأنباء” أن “رئيس الحكومة سعد الحريري لن يقبل بتشكيل لجنة وزارية “لبنانية – سورية” مشتركة لمعالجة قضايا النازحين، التي هي مسألة أممية في النهاية”.

وأشارت المصادر إلى “وجود تواصل لبناني ـ سوري على الصعيدين الأمني والتجاري، لكن البعض يريد حشر الحكومة في زاوية التواصل السياسي مع حكومة النظام المسؤول عن تهجير شعبه”.

المصادر عينها دعت من يعنيهم الأمر إلى “الانشغال بتفسير قانون الانتخاب”، معتبرة أن “عدم تفسير وتبسيط ذلك القانون، له معنى واحد، وهو أنه لا انتخابات في الموعد المحدد”.

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