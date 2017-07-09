هكذا انعكست أجواء “هامبورغ” على ملفّ النازحين في لبنان..

يتجه ملف المطالبة بالتنسيق اللبناني مع الدولة السورية من أجل إعادة النازحين السوريين إلى أدراج الانتظار، مع نفي مصادر القصر الجمهوري أن “يكون الرئيس ميشال عون قد كلف أي موفد رئاسي بالتفاوض مع الدولة السورية حول عودتهم”.

وأضافت أن “الأولوية رئاسيا هي للنهوض بالدولة لكن بعض الوزراء طلبوا من الرئيس عون تولي ملف النازحين، فوافق لاختصار النقاش لكن هذا لا يعني أن هذا الملف بات في عهدة الرئيس”.

ويقول نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم الذي كان أطلق الدعوة للتنسيق أن “الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي يمنعان عودة النازحين للآن، لأن عودتهم تعني أن النظام السوري يستطيع أن يدير الدولة”.

وترد أوساط وزارية بأن “هذا القول كان يمكن أن يسمع قبل قمة هامبورغ الأميركية – الروسية، التي قررت وقف النار في جنوب سوريا، واعتبر وزير الخارجية الأميركية أن بلاده لا ترى أي دور في الاجل الطويل لعائلة بشار الأسد في سوريا”.

وأضافت الأوساط لـ “الأنباء” إن “أجواء هامبورغ ستدفع باتجاه تهدئة الأمور المتصلة بالنازحين السوريين في لبنان، بما فيها تحفزات حزب الله نحو المسلحين السوريين في جرود عرسال”.

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