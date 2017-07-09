ماكرون: لا يمكن إقران التسوية السورية برحيل الأسد

وفي مؤتمر صحفي عقده في ختام قمة الـ”20″ في هامبورغ اليوم، قال ماكرون: “من غير المقبول المطالبة بتغيير هذا الزعيم أو ذاك، حيث أننا فعلنا ذلك في العراق وليبيا، لنستفيق بعد خمس أو عشر سنوات على ظروف أسوأ من ذي قبل”، أي من تلك التي كانت سائدة في ظل هذا الزعيم أو ذاك.

وأضاف: “لم يعد من المقبول جعل رحيل الأسد عن السلطة شرطا مسبقا للتسوية، إلا أن ذلك لا يعني أن فرنسا قد صارت حليفا للزعيم السوري”.

تجدر الإشارة إلى أنه سبق للرئيس الفرنسي وفاجأ الجميع مؤخرا، حينما أكد في حديث للصحفيين أنه “لا يرى خلفا شرعيا لبشار الأسد”، وأن “الأسد ليس عدوا لفرنسا، وإنما للشعب السوري”، وذلك بعدما كانت باريس لفترة طويلة في مقدمة المطالبين برحيل الأسد.