الجيش السوري يقضم مساحات جديدة من القنيطرة!

تمكن الجيش السوري من استعادة السيطرة على نقطة “فيلا المختار” في محيط بلدة “الصمدانية الشرقية” في ريف القنيطرة إثر اشتباكات مع “جبهة النصرة” اسفرت عن قتلى وجرحى في صفوفهم.

وفي جبهة شرق العاصمة دمشق علم الحدث نيوز أن المعارك بين الجيش السوري وتنظيم “جبهة النصرة” قد احتدمت كثيراً في محور عين ترما بريف دمشق وسط تمهيد مدفعي ينفذه الجيش الذي تمكن من التقدم في نقاط جديدة بمحور ( مثلث عين ترما جوبر).

إلى ذلك أكد مصدر عسكري أن الجيش السوري أحبط هجوما لـ جبهة النصرة على محطة الزارة من اتجاه بلدة “حر بنفسه” في الريف الجنوبي لحماة.

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