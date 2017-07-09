حزب الله يشيع اثنين من عناصره استشهاد في سوريا

شيع حزب الله وجماهير المقاومة وأهالي بلدة الكواخ- قضاء الهرمل، الشهيد محمد حسين الهق، الذي استشهد في سوريا.

وانطلق موكب التشييع تتقدمه الفرقة الموسيقية لكشافة المهدي، من حملة صور القادة ورايات المقاومة.

وتقدم المشيعين عضوا كتلة الوفاء للمقاومة النائبين علي المقداد ونوار الساحلي، مسؤول المنطقة الخامسة في حزب لله الشيخ حسين زعيتر، المفتي الشيخ علي طه، علماء دين وحشد من الفعاليات والأهالي.

وفي روضة الحوراء زينب في اضاحية الجنوبية لبيروت، شيع حزب الله وجماهير المقاومة الشهيد مهدي حسان أبو حمدان “هيثم” من بلدة تعلبايا البقاعية، وقد حمل رفاق السلاح الجثمان الطاهر وتوجهوا به إلى الروضة ليوارى الثرى، على وقع موسيقى كشافة الإمام المهدي.

وكان أهالي بلدة تعلبايا البقاعية قد أقاموا موكب وداع وتشييع رمزي للشهيد مهدي أبو حمدان عصر أمس السبت في البلدة.



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