“فودافون العالمية” ستعاقب قطر

تدرس “فودافون العالمية” للاتصالات اتخاذ مجموعة من القرارات تجاه إدارة “فودافون قطر” بعد تغيير اسمها إلى “تميم المجد” في إشارة لدعم أمير البلاد.

وصرحت مصادر من داخل الشركة العالمية إلى أنها تراقب الوضع عن كثب وقد تتخذ قرارا بتغيير الإدارة التنفيذية بالكامل، أو حتى الانسحاب منها (تملك 23% من أسهم فودافون قطر).

وكشف هاني حمود، رئيس مجلس إدارة “فودافون مصر” عن محادثات بين الشركة الأم في بريطانيا، وشركة “فودافون قطر” لإعادة اسمها السابق مؤكدا أن “فودافون مصر” بريئة تماما من هذه القضية ولا علاقة لها بنظيرتها القطرية.

وقال حمود:”العائلة القطرية المالكة للشركة (بنسبة 70% ) لا تستطيع تغيير اسم الشركة بهذه السهولة، لأن الأمر يحتاج إلى إجراءات قانونية طويلة”.

ورفض رواد وسائل التواصل الإجتماعي تغيير اسم الشركة وأطلقوا هاشتاغ “فودافون راعية الإرهاب”، معتبرين أن الدوحة تدعم الإرهاب في المنطقة.

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