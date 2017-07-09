نقولا عن مشكلة النازحين: “فلنتكاتف”

أكد عضو تكتل “التغيير والإصلاح” النائب نبيل نقولا في كلمة له في ذكرى انطون سعادة، “ضرورة النضال من أجل التأسيس لمجتمع حر وذلك عبر فصل السلطات التنفيذية التشريعية والقضائية عبر الديمقراطية لا تمثل التاريخ الماضي ولا المجد الغابر بل مصلحة الشعب في حياة واحدة وعبر انتخابات نيابية يتطلع فيها المواطن إلى مصلحة عامة لا الخاصة”، مشددا على أن “قيمة المرشح تكون في مبادئه”.

ولفت إلى أن “التيار الوطني الحر ما أنفك يمد اليد إلى كافة القوى السياسية في لبنان طاويا صفحات الماضي وتاركا الفصل إلى القضاء إيماناً منا أن لا سبيل إلا بالحوار”، ومؤكدا أن “هناك مستقبل يكتب منذ 31 تشرين الأول 2016 وغايته العدل والمساواة والاستقرار لانه الأساس الذي تبنى عليه الأوطان”، مضيفا: “نقف اليوم لنضع قلوبنا وأكتافنا للنضال من أجل الحرية فلنتكاتف لمساعدة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على بناء الدولة من أجل حل مشكلة النازحين السوريين عبر تسهيل عودتهم الأمنة إلى بلادهم”، داعيا أيضا إلى “التكاتف مع عون لرفض تحويل لبنان مقرا أو ممرا للإرهاب ومنع اقامة مناطق آمنة داخل حدودنا.

قم بمشاركة المقال: Tweet



Telegram

WhatsApp

